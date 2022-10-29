台北市長候選人蔣萬安今（29）日上午出席台北市議員吳世正競選總部成立大會，會前面對媒體詢問，蔡總統又打出抹紅牌，指若民進黨選得不理想，國際社會會怎麼解讀？蔣萬安反批蔡「戴上權力的魔戒，就要懂得自制」，不是抗中保台就可以豢養側翼、進行內部鬥爭；不是抗中保台，就可以公然掩護高端炒作股票、謀取暴利；不是抗中保台就可以拿台灣人的性命當高端白老鼠；不是抗中保台，就可以掌控媒體、為所欲為；不是抗中保台，就可以破壞文官中立，破壞政府機關的獨立性，為民進黨服務。蔣指出，蔡總統從未想過當全民總統，從來沒有以國家為念，連任後的作法就是深化分裂、鞏固支持者，維持她個人權力，不管這個國家如何殘破，就像李遠哲轉述的，那都不關她的事了。

至於陳時中昨批評，疫情期間縣市首長都跟他致謝，到了選舉馬上換臉，抹黑他「謀財害命」？蔣萬安回應，「自稱善良敦厚的陳時中，卻對於最邪惡的側翼周玉蔻，一句話都不敢批評！」台灣人絕對是善良敦厚的，台北人更是堅毅勇敢度過去年五月後的疫情爆發，但大家不會忘記陳時中的防疫團隊稱萬華是疫情破口，更讓台北人沒疫苗可打、買不到快篩，現在卻誇口防疫成績都是他們優異的表現，「這種成功都是你們的功勞、失敗都是市民自找的態度，真的令堅毅勇敢的台北人非常失望！」至於談到抹黑、抹黃，「我想台北人都看得很淸楚，民進黨才是真正的專家！」

媒體追問，陳時中批蔣萬安廣告買很大，到處都聽得到「台北的天空」？蔣萬安直言「台北的天空如果出現共機或飛彈，這不是三軍統帥蔡英文的責任嗎？」這段期間陳時中及其陣營，從周玉蔻到競選幹部、網軍側翼，對自己的攻擊從來沒有少過，而且是抹黑、抹黃、抹紅無所不用其極；也很高興陳部長看到自己正面宣傳的努力，也希望陳時中陣營也能夠多一些正面宣傳，回歸到政策主軸，盡量避免惡質抹黑攻擊造謠。

日前指揮中心團隊密會陳時中，昨就傳出高端保護效益報告補件完成的消息，是否認為現在已經黨國不分、陳時中太上部長很厲害？蔣萬安表示，陳時中真的是越描越黑，說了一個謊，就要用更多的謊言來圓！高端的紕漏一而再再而三出現，EUA可能被廢止、二期臨床試驗委託中資公司執行，而陳時中、王必勝、薛瑞元這三人，是高端疫苗採購與EUA審查過程中最有權力的三個人，現在竟然還有心情到陳時中競選總部密會夜會；陳時中面對高端種種爭議與紕漏，檯面上揮刀切割，檯面下進行密會，「你是要套招救高端，還是要救自己的選情？」蔣強調，要再次呼籲陳時中，老老實實地把高端採購過程清楚攤在陽光下，真正公開透明，向人民清楚交代。

至於蔣萬安批陳時中是太上衛福部長，陳回應「難道他連交友權利都沒有？」蔣萬安反批「沒有人剝奪他交友的權利，他卻剝奪了施打高端的台灣人民出國機會！」面對高端種種爭議，大眾只看到卸任衛福部長陳時中密會現任部長，毫不避諱也毫不遮掩，完全不在乎行政中立，「選舉選到這樣，毫不在乎社會觀感，離人民越來越遠」。

談及今日未能參加同志遊行，蔣萬安表示，行程早已安排好，「立法院在審查同婚法案的時候，我非常堅定支持投下贊成票，對於這個議題，我的立場非常堅定」；而今年是同志大遊行20周年，許多人為了改變而走、參與遊行，過去自己也響應過彩虹平權大平台的訴求。「我想接下來我會持續關注同志議題，站在這樣的堅定立場」。

被問及大巨蛋案判決出爐，蔣萬安指出，尊重一審判決，未來若當選台北市長，一定會用最嚴格的標準檢驗大巨蛋工程品質，也一定是在安全合規、程序合法的前提下啟用大巨蛋，讓市民朋友可以在大巨蛋享受觀看國際棒球賽事的樂趣。