唯一一場台北市長選舉電視辯論會5日登場，藍綠白陣營積極備戰。國民黨候選人蔣萬安、民進黨候選人陳時中今日無安排公開行程，把握時間閉關訓練，無黨籍候選人黃珊珊今上午出席活動時表示，她會以平常心來準備。

蔣萬安本周大砍行程，排出至少20小時的時間練習，蔣萬安5日上午將出席議員候選人競總成立大會，今天把握最後時間備戰，據透露蔣萬安心情平穩，明日將沉著應對。

昨天前台北市長郝龍斌及前台中市長胡志強前往蔣萬安競總市民基地加油大氣，並與蔣萬安核心幕僚、政大教授余振華交換意見，為辯論交鋒沙盤推演。除了廣董事長趙少康親自出馬，為蔣萬安訓練辯論，據傳也找來黨內立委洪孟楷、議員徐巧芯及學者游梓翔模擬答辯。

蔣萬安陣營人士表示，辯論當然還是以市政為主，有跟郝龍斌市府團隊前輩請教，也跟議員交換非常多意見，由於過去是以演講的方式說明政見，與辯論模式不同，現在主要工作是將政見融會貫通，明天絕對會給出滿滿牛肉。

據悉，政治攻防會聚焦在防疫政策及台北市政缺失，打對手陳時中、黃珊珊痛點。至於高端、疫苗採購議題是否在辯論提出？蔣陣營人士指出，辯論不是一個人的秀場，而3組人的意見交換，看到時候場上如何發揮，不敢說一定有或一定沒有。

陳時中陣營找來總統級智囊團，姚人多、林錦昌來協助指導，陳時中競選總幹事吳思瑤說，這幾天陳時中確實都在密集訓練，幾乎都是完全閉關，她坦言「替阿中有點小緊張」，因為陳時中是以理服人，認為辯論這樣的遊戲規則，陳時中會比較吃虧一點。

吳思瑤強調，陳時中會維持原汁原味的個性，維持他的高度跟氣度用政策對決，而不是用謾罵來PK，希望這是一個政策論述的神聖的場域，而不是淪為政治口水的擂台。

據了解，黃珊珊邀請曾任親民黨主席宋楚瑜文膽的吳崑玉加入智囊團，針對交叉詰問進行強化訓練，黃自認對於政策面熟悉是優勢，但反對政治議題較為擔憂，如柯規黃隨、黨政問題等等，黃陣營研擬各項準備，攻守題庫方向囊括市政、政治時事及疫情議題，黃珊珊也將著白色套裝應戰。

黃珊珊今天表示，平常心來準備，大部分的市政題目她應該都很熟悉，認為這次難得有這樣的機會，一直都是隔空喊話，也不太合適，她會以平常心的方式，呈現出想要告訴市民的話。

至於明日要問市政題或是高端議題？黃珊珊賣關子說，「我現在不會洩題給你啊」而想問藍綠什麼問題？黃僅表示，「明天會拿出來問」。