國民黨台北市長候選人蔣萬安10日正式宣布請辭立委，強調想展現破釜沈舟決心，一定要贏的決心。民進黨台北市長候選人陳時中則表示，蔣萬安在立法院功能不太強烈，辭與不辭他沒有特別感受。

由於民進黨前秘書長洪耀福日前稱，蔣萬安是否要辭立委，國民黨高層確實有討論過，並說2009年自己用過辭立委這招確實有效，可是需要決心，蔣萬安今日上午赴北投自強市場掃街指出，請辭是態度的展現，台北市停滯8年，不能再繼續空轉，他要展現破釜沈舟決心，正式請辭立委職務，全心全力為台北打拚。

究竟蔣萬安請辭一舉能否影響中間選民流向？陳時中10日出席「每日一挺，音樂人挺阿中」記者會後說，這是蔣萬安政治判斷，他不清楚，不過自己一直認爲蔣萬安在立法院功能不太強烈，「辭與不辭沒有特別感覺」。

陳時中競選總部總幹事吳思瑤則說，蔣萬安日前說煮好的飯，要悶久一點才好吃，可是空心米悶再久都不會變美味。蔣萬安之所以不到24小時就開鍋（指辭立委），是因為他的選情確實每況愈下，才急切地下猛藥欲挽回頹勢，請辭完全是選舉策略，相信選民自有判斷。