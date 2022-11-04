（取自蔣萬安臉書）

國民黨台北市長候選人蔣萬安今（4）日在臉書表示，「中山區」是他從小長大的地方，也是投身公共事務的起點，有著難以言喻的感動跟抱負！下一個階段的成長希望，讓他來接棒！

蔣萬安介紹，他到中山區行腳，濱江市場的攤商朋友熱情加油呼喊！讓他心中滿滿振奮；他帶著參政初衷及鄉親父老的期望，一步一腳印走到現在。

蔣萬安也指出，中山北路承載著中山區從過去到現在的發展脈絡，在這條佈滿綠蔭的大道，沿途會經過前美國駐台北領事館、也就是現在的光點戲院。還有老爺、晶華、國賓、圓山等知名飯店，不難看出當年號稱外交大道的風光，同時也是台北婚紗業者的重鎮，為許多人留下幸福瞬間。

蔣萬安進一步說，在捷運網成型後，中山站商圈重回流行舞台，許多新創特色小店，將這老商圈妝點得新意盎然，尤其是號稱打鐵街的赤峰街，已是文青族群的新熱點；新興的大直重劃區，也成了中山區產業發展的新動能。

蔣萬安強調，中山區的百年光景，看到了城市的流變與再生，「下一個階段的成長希望，讓我來接棒！」