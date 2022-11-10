民進黨前祕書長洪耀福昨(9)日表示說，辯論會後，國民黨高層有討論國民黨台北市長參選人蔣萬安要不要辭立委，此外，洪也認為蔣萬安的父親蔣孝嚴這幾年在大陸走很勤，蔣應正式面對父親的問題，並說清楚。對此，有評論認為，洪的說法似乎預告民進黨會要求蔣萬安辭立委，並由綠營網軍、側翼打蔣孝嚴的台商糾紛議題，將蔣萬安連結親中標籤。

洪耀福昨表示，國民黨高層在辯論會後，有針對蔣萬安要不要辭立委進行討論，本來應該篤定會贏，但是現在開始有些不篤定，顯然有人在開始逼蔣萬安辭立委。對此，港媒《中評社》10日評論指出，蔣萬安若辭立委確實會拉抬一波選情，但蔣、陳民調已拉開，對選情影響不大，但蔣若提前辭立委，民進黨可提前進入立委補選節奏。

此外，洪耀福提及蔣孝嚴被一名吳姓台商指控，其所創立的「中國台商發展促進協會」，拿了3150萬卻不辦事，蔣孝嚴憤而提告，並求償新台幣1000萬元，台北地方法院判蔣孝嚴敗訴、吳男免賠。該評論認為，洪講這事用意在於，強化蔣孝嚴與中國大陸的關係，再連結到蔣萬安身上，將蔣萬安貼上親中標籤，並再度打出抗中保台的訴求。

評論認為，洪耀福提的這些事，似乎也透露出，民進黨在選戰最後關頭可能用來打蔣萬安的兩招。