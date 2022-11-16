九合一選舉倒數，國民黨台北市長候選人蔣萬安在本月10日宣布請辭立委，但民進黨候選人陳時中競選總幹事吳思瑤昨爆出蔣萬安「至今沒有向立法院遞交辭職書」，蔣萬安今已完成辭職手續。國民黨台北市議員游淑慧狠酸，吳思瑤幹嘛要暗婊自己民進黨的立委？「你們敢不敢辭？笑你不敢」。

吳思瑤說，「蔣萬安至今沒有向立院遞交辭職書，講要破釜沈舟，蔣萬安的船真的沈了啦！」批評蔣萬安根本沒有決心、沒有勇氣、沒有誠信。

對此，游淑慧今天在臉書發文揶揄，吳思瑤幹嘛要暗婊自己民進黨的立委？有臉？「萬安敢辭，你們敢不敢辭？笑你不敢」。

游淑慧指出，吳思瑤那麼關心蔣萬安辭職書的遞送效率，怎麼不去關心民進黨那7個立委為什麼賴著不辭？莫非這7個縣市長參選人，不但沒有決心也沒有信心？所以捨不得辭？

游淑慧諷稱，吳思瑤不小心就講出選情機密了，鄭運鵬、蔡其昌、蔡適應、黃秀芳、劉建國、周春米、劉櫂豪共7位立委，記得呼籲選民不需要投給他們，反正他們還有立委可以做。