「原來趙怡翔又是一位抗中保台的綠衛兵！」國民黨台北市議員候選人楊植斗今(16日)在臉書發文批，最近同選區(大安文山)的趙怡翔(口譯哥)拿了一堆資料質疑蔣萬安的矽谷經驗，鬧出不少烏龍。他強調，蔣萬安在美執業的履歷都可受檢驗，且合乎美國法令規定，趙怡翔卻不死心，說蔣萬安經手的新創業務很少，根本是無理取鬧。他強調，有能力處理陸資就有能力處理新創，民進黨狂打陸資，剛好證明蔣萬安是真材實料。

楊植斗質疑趙怡翔的說法：陸資在美國著陸，要不要建立合法的管理制度？要不要了解資金籌募的法規？要不要有人審閱對外契約？要不要申請政府相關補助？是的，陸資進入美國市場，其在法律上的需求，和新創產業有相當程度的雷同。

「換句話說，有能力處理陸資，就有能力處理新創，民進黨狂打陸資，剛好證明了萬安是真材實料！」楊植斗強調，全世界只有民進黨，看到陸資就抹紅，一邊又偷偷賺人民幣。如果口譯哥當選，本區就又來一位綠衛兵，打著抗中大旗阻礙台北市政，本區已經有苗博雅丶簡舒培丶林穎孟了。口譯哥為何要做賤自己，跟他們鬼混呢？