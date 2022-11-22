九合一選舉將至，外傳國民黨主席朱立倫有意在選後盡快啟動黨內總統初選，被解讀是「卡」新北市長侯友宜。對此，朱立倫22日陪同黨籍台北市長候選人蔣萬安車掃前受訪痛斥，「這麼沒水準、這麼low的離間計、胡說八道的文章，值得回應嗎？」

面對傳言，朱立倫質疑，此事從頭到尾都是胡說八道，嗆民進黨使出「奧步」、「離間計」，透過掌控媒體放話，「今天這是小奧步啦，等一下你就知道大奧步是什麼了」。