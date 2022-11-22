台北市第六選區（大安文山區）議員候選人楊植斗和前市議員羅智強辦公室主任曹羽婷選在今日登記結婚，也在選前添喜氣，在前總統馬英九與蔣萬安太太石舫亘和羅智強見證祝福下，完成登記。石舫亘也送上桂圓核桃和金棗蛋糕，象徵步步高升，以及湧蓮寺的金鏟，祝福新人早生貴子。

馬英九也祝福楊植斗，百年好合、多生貴子，順利當選；羅智強則表示，千言萬語的感動很難說，一位是他的法案助理、一位是他的選服助理，婷婷是2018年加入他的選舉戰隊，也是很得力的助手，植斗是他的法案主任，也是新生代的戰將。

羅智強爆料指出，其實很早就知道他們兩人在交往，都裝作不知道，還在辦公室聽到他們偷偷討論，強哥到底知不知道，而植斗之前摔傷到現在行動不方便，都是婷婷細心照顧，本來他們想選在選後辦婚禮，但建議他們喜事可早點讓大家知道，建議他們先登記再辦婚禮。

楊植斗則表示，他是個很不浪漫的直男，求婚是用寫信的方式，很多媒體都說他拿婚姻當作新聞，但其實是這段時間受傷後有很多的感受，婷婷也不眠不休照顧他，覺得真的時候到了，不管選舉結果如何，會繼續互相扶植堅持下去。