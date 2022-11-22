民進黨桃園市長候選人鄭運鵬被爆出，曾在大陸做生意的爭議持續延燒，無黨籍桃園市議員候選人毛嘉慶再度踢爆，鄭運鵬不只成立假外資向大陸境內申請專利，更疑似和有大陸解放軍背景的表哥有生意往來。對此，前台北市議員羅智強表示，民進黨就是雙標。
羅智強說，鄭運鵬所牽涉的爭議，是犯了民進黨的天條，鄭運鵬沒選上立委時，去大陸做生意，國籍還登記中國台灣，請問民進黨為什麼要找這種觸犯天條的人來選桃園市長，這就是雙標和迴力鏢，毛家慶所提出的東西，希望他們能詳查。
民進黨桃園市長候選人鄭運鵬被爆出，曾在大陸做生意的爭議持續延燒，無黨籍桃園市議員候選人毛嘉慶再度踢爆，鄭運鵬不只成立假外資向大陸境內申請專利，更疑似和有大陸解放軍背景的表哥有生意往來。對此，前台北市議員羅智強表示，民進黨就是雙標。
羅智強說，鄭運鵬所牽涉的爭議，是犯了民進黨的天條，鄭運鵬沒選上立委時，去大陸做生意，國籍還登記中國台灣，請問民進黨為什麼要找這種觸犯天條的人來選桃園市長，這就是雙標和迴力鏢，毛家慶所提出的東西，希望他們能詳查。
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