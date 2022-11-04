疫苗效力一覽表。（圖／指揮中心提供）

食藥署昨天召開高端疫苗保護效益評估專家審查會議，14位專家全數通過，認為高端疫苗對於中重症、死亡具有保護效益。食藥署長吳秀梅今天赴中央流行疫情指揮中心記者會說明，本次審查會議共15名委員，已經排除主持疫苗臨床試驗的主持人，經審視資料後確認高端疫苗具有保護效益。

高端公司10月底踩線完成新冠疫苗保護效益資料補件，食藥署昨天（3）深夜宣布專家審查會議結果，14位專家全數通過，認同高端疫苗對於中重症、死亡具有保護效益。食藥署今天說明，昨日專家會議共審查三大類資料，包括高端疫苗保護效益評估報告、國內全人口大數據資料，以及國內臨床資料庫分析報告。

高端疫苗保護效益評估報告方面，專家共審查4個項目。首先是國內某臨床單位醫護與行政人員2萬多人之世代研究，施打3劑疫苗，比較不同疫苗的突破性感染率，整體而言，高端疫苗做為追加劑，其突破性感染率與兩種mRNA疫苗相近；第二是全國疫情統計公開數據之次級資料分析，與未施打疫苗者相比，推估3劑各式疫苗混打的綜合效益，可預防死亡達約9成。

高端通過審查，專家認為具保護效益。（圖／指揮中心提供）

另外，高端也提出24項動物試驗、12項臨床試驗、16篇國際期刊（其中10篇同儕審查期刊發表），佐證上述比較性保護效益研究和次級資料。最後一項則是高端公司和流行病預防創新聯盟（CEPI）合作的追加劑混打試驗之初步結果，提供混打中和抗體之免疫原性資訊。

至於國內全人口大數據資料，主要使用疾管署全國性預防接種資訊管理系統（NIIS）與傳染病通報系統（NIDRS）資料庫，分析18歲以上國人接種各廠牌疫苗組合之中重症和死亡情形，顯示各種疫苗或混打組合，對於預防中重症、死亡的保護效益相近，又相比未接種疫苗者，皆有達到保護能力。

吳秀梅說明，昨天召開的專家審查會議共有15名委員，已經先排除有主持疫苗臨床試驗的主持人，包括免疫學、感染學、流行病學、藥物學、生物統計 醫學資料庫分析學 藥物流行病學 醫學法律 毒物學等領域。