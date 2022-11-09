台大公衛學院博士林庭瑀指出，18到64歲健康族群且已施打次世代疫苗者，約95％的人在感染新冠肺炎後2到3天時已經沒有傳染力，建議未來可針對該族群縮短隔離天數為2到3天。（圖／取自新冠肺炎科學防疫園地）

本土疫情脫離高原期，確診者隔離天數將在11月14日起縮短為「5＋n」，在家隔離5天後，快篩陰性1次即可解除自主健康管理。台大公衛學者指出，目前國內約3分之2成人曾染疫，加上疫苗接種的保護力，目前社區免疫保護力尚有6成，但面對新興變異株威脅，仍應盡速接種次世代疫苗；並且可考慮針對18到64歲健康族群且已施打次世代疫苗者，將確診隔離天數從5天縮短為2到3天。

國內疫情趨緩，但近來新興變異株威脅不斷，包括BQ.1在歐洲、北美等地迅速崛起，也在非洲現蹤，該變異株目前已出現6個變化；而XBB主要在亞洲流行，最近在新加坡引起一波疫情。指揮中心統計，目前國內皆有驗出零星個案，BQ.1、XBB和BF.7各驗出1例本土個案。

台大公衛學院教授陳秀熙認為，台灣的優勢在於仍有約6成的社區免疫保護力。根據他推估，10月約有68％，其中57％是自然感染BA.2和BA.5而來，另外11％是接種次世代疫苗或第4劑疫苗的保護效益；隨著時間推移，自然感染保護力會下降，但疫苗保護力也有少許上升，推估11月成人社區免疫保護力還有6成，到了12月也還有58％。

但陳秀熙強調，XBB、BQ.1等新興變異株「不可能不進來台灣」，因此要超前部署。他提醒，曾在6月15日前感染的民眾，或是8月15日前接種第3劑疫苗者，都可能在11月15日左右面臨保護力失效問題，應盡速接種次世代疫苗，對於新興變異株都有非常大的阻擋效果，避免入冬後可能造成大流行。

台大公衛學院博士林庭瑀表示，目前國內已有66％成人曾經感染，其餘34％、大約672萬人則沒有自然感染的保護力，如果面臨大型群聚場所或新興變異株，存在一定程度的風險，如果進一步施打次世代疫苗，對於感染和預防重症都有保護作用。

另外，精準NPI（非藥物公衛手段）也是防範新興變異株的重點。林庭瑀指出，18到64歲健康族群且已施打次世代疫苗者，95％的人在感染新冠肺炎後2到3天時已經沒有傳染力；至於65歲以上或慢性病患者，且尚未施打次世代疫苗者，大約5天後才能達到95％的人無傳染力。

目前國內將在11月14日起實施確診者居家照護「5＋n」，n代表自主健康管理，只要快篩陰性即可解除，n最短為0天、最長7天。林庭瑀建議，未來有機會做滾動式修正，針對已施打次世代疫苗的健康族群，可縮短隔離天數為2到3天；如果國內追加劑接種率達到8成以上，檢測頻率亦可縮短為3天。