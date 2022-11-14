行政院長蘇貞昌今召開擴大防疫會議。（行政院提供）

行政院長蘇貞昌今召開擴大防疫會議，針對國內外疫情發展情形及評估、邊境開放後現況以及疫苗施打情況等議題進行討論，蘇貞昌表示，歲末年終、國外耶誕假期及農曆春節將至，預計將有更多的入出境需求，請指揮中心注意疫情發展趨勢，評估入境人數上限的調整。

指揮中心表示，國內疫情全國新增病例數持續下降，降幅約25.7％，已達前一波低點，中重症數指標呈下降趨勢，輕症／無症狀者為99.55％，隨邊境開放、入境數增加，將持續密切監測國內變異株檢出情形及後續疫情趨勢。

指揮中心指出，上（10）月13日調升入境總量為15萬人／週、取消入境居家檢疫、實施7天自主防疫（0＋7）等措施，穩健開放至本(11)月13日，入、出境人數均明顯成長，本週入境人數為92055人次，較前一週增加12％，出境人數為78801人次，較前一週增加13％。

針對疫苗接種狀況，指揮中心報告表示，國內疫苗接種人口涵蓋率第1劑為93.9％，第2劑為88.4％，第3劑為74％，若以符合第3劑接種間隔人數統計，第3劑施打率則為94.2％，第4劑施打率則為16.5％，累積施打已超過6383萬人次，目前疫苗接種作業順利、疫苗數量非常充足，將持續加強宣導並鼓勵民眾接種。

蘇貞昌指出，國人的衛生觀念也隨著此次疫情期間遵循指揮中心所訂指引而形成習慣，整個社會的公衛概念也隨這次疫情而有所提升，自上週一（11／7）放寬接觸者及非重症確診者隔離／自主健康管理等措施為「7＋N」後，國內新增病例數亦呈下降趨勢，今日也即將再調整非重症確診者隔離／自主健康管理隔離天數為「5＋N」，請指揮中心持續觀察疫情發展情形，做為檢討防疫措施調整的參考。

蘇貞昌表示，隨著各國及我國邊境逐漸開放，我國的入、出境人數也呈現增加的趨勢，鑒於歲末年終、國外耶誕假期以及農曆春節將至，預計屆時將有更多的入出境需求，為有利於國人安排連假行程，請指揮中心注意疫情發展趨勢，評估入境人數上限的調整，使國人能夠及早規劃。