受亞幣升值影響，油價要漲了！中油宣布自明（21）日凌晨零時起汽、柴油各調漲0.2元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.2元、95無鉛汽油每公升30.7元、98無鉛汽油每公升32.7元、超級柴油每公升27.0元。因雙重平穩機制啟動，汽、柴油各吸收2.8元及4.0元。

中油表示，受石油輸出國組織(OPEC)調降明年用油需求及美國12月頁岩油預估產量增至每日919萬桶等因素影響，導致國際油價下跌。按浮動油價機制調整原則，計算後汽、柴油應調價格高於本周參考零售價格，原應每公升各調漲3.0元及4.2元，惟本週部分亞幣升值較多，換算亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)汽、柴油稅前最低價較前周高，為維持價格低於前述國家，汽、柴油各吸收2.5元及3.7元；吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25％調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.3元。

雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收2.8元及4.0元，國內汽、柴油實際價格每公升各調漲0.2元。

本周油價公式及政府調降貨物稅(汽、柴油每公升共各2元及1.5元)調整國內油價，並持續以亞洲國家最低價及平穩機制運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各需調整之2.8元及4.0元均由中油吸收，累計111年至10月底止，中油共吸收約406.3億元。