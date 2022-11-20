蘇貞昌抵達前，南投縣議長何勝豐與立委許淑華等人也在克明宮參香，外界認為「拚場」意味濃。（楊靜茹攝）

國民黨南投縣長候選人許淑華在南投縣議長何勝豐等人陪同下在竹山拜票，並前往各廟宇參香。（楊靜茹攝）

行政院長蘇貞昌首度到竹山克明宮參香後，致贈主委楊非武香油錢。（楊靜茹攝）

行政院長蘇貞昌20日至竹山克明宮廟埕舉辦政績說明會，也為民進黨南投縣長候選人蔡培慧助選、拉票，還開玩笑要民眾「別青菜應，關聖帝君有在聽喔」！蔡培慧則稱她要發展環線交通網跟竹山轉運站，讓在外求學、工作的南投囝仔回家的路更便利。

蘇貞昌率領行政團隊到全台各地輔選，20日在竹山鎮克明宮廟埕舉辦「中央地方作伙拚、民主台灣大步行」政績說明會，竹山鎮長陳東睦、鹿谷鄉長邱如平、竹山鎮民代表會主席林賜學、鹿谷鄉代表會主席林智鴻等人出席力挺。

蘇貞昌細數他這幾年來在南投縣投注近400億建設，強調自己補助不分藍綠縣市，像高雄市長陳其邁，2年已經建設3條捷運，反觀台中市長盧秀燕，4年做不到1條捷運，要求現場民眾換黨、換人當縣長，把票投給會做事的蔡培慧，開玩笑說：「不敢大聲，怕關聖帝君聽青菜應，以為回去就沒事了，有喔，後面（關聖帝君）有在聽喔！」

蔡培慧說，她所提出的長照交通車，就是延續竹山鎮長陳東睦發想的好政策，她不僅協助爭取長照交通車輛，還爭取交通車養護、駕駛薪水補助，讓交通車能永續用，若當選縣長，將發展環線交通網跟竹山轉運站，讓在外工作或求學的南投囝仔回家的路更便利。