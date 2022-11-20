行政院長蘇貞昌20日至竹山克明宮廟埕舉辦政績說明會，也為民進黨南投縣長候選人蔡培慧助選、拉票，還開玩笑要民眾「別青菜應，關聖帝君有在聽喔」！蔡培慧則稱她要發展環線交通網跟竹山轉運站，讓在外求學、工作的南投囝仔回家的路更便利。
蘇貞昌率領行政團隊到全台各地輔選，20日在竹山鎮克明宮廟埕舉辦「中央地方作伙拚、民主台灣大步行」政績說明會，竹山鎮長陳東睦、鹿谷鄉長邱如平、竹山鎮民代表會主席林賜學、鹿谷鄉代表會主席林智鴻等人出席力挺。
蘇貞昌細數他這幾年來在南投縣投注近400億建設，強調自己補助不分藍綠縣市，像高雄市長陳其邁，2年已經建設3條捷運，反觀台中市長盧秀燕，4年做不到1條捷運，要求現場民眾換黨、換人當縣長，把票投給會做事的蔡培慧，開玩笑說：「不敢大聲，怕關聖帝君聽青菜應，以為回去就沒事了，有喔，後面（關聖帝君）有在聽喔！」
蔡培慧說，她所提出的長照交通車，就是延續竹山鎮長陳東睦發想的好政策，她不僅協助爭取長照交通車輛，還爭取交通車養護、駕駛薪水補助，讓交通車能永續用，若當選縣長，將發展環線交通網跟竹山轉運站，讓在外工作或求學的南投囝仔回家的路更便利。
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