九合一選舉投票日，前立法委員蔡培慧26日上午10時許在母親陪同下到頭社老人會館投票。

蔡培慧投完票後接受訪問時表示，今天天氣很好，有助提高投票率，她有很多親朋好友都從外地回來投票，她在投開票所看到許多年輕人回來投票，用手中這一票表達民主，不論是年長的、年輕的、帶小孩到民眾，都希望南投要更好。

蔡培慧說，她認為自己已經很努力了，一切就交給老天爺了；投票後，她將到各聯合競選服務處看一看，感謝朋友的幫忙。