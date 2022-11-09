衛福部食藥署上周四突襲宣布通過高端疫苗保護力審查，但隔天中央流行疫情指揮中心就承認，高端具九成保護力報告是疾管署自行分析，遭酸監考官當槍手。立法院國民黨團今至台北地檢署告發衛福部長薛瑞元與疾管署長周志浩圖利。

國民黨團副書記長林思銘表示，薛瑞元與周志浩身為公務員，未能秉持中立為民服務、為全民健康重大公利把關立場，在無重大理由下，明知高端牴觸當初核准EUA附加條件，保護效力報告也沒辦法完成，竟由疾管署幫忙做數據護航高端。

林思銘質疑，高端疫苗保護力報告，竟然由疾管署充當槍手幫高端補考、繳作業，薛瑞元與周志浩公然護航圖利高端，違法失職、目無法紀，也讓衛福部與疾管署公信力蕩然無存，希望台北地檢署等司法單位徹查，不能再護短。

國民黨團書記長李德維補充，7月27日高端送出保護效益報告給衛福部的同一天，衛福部就修訂特定藥品專案核准製造及輸入辦法，把原本只有藥廠才可提出EUA申請規定，增訂為疾管署也可以申請。

李德維說，在該次修改辦法過程，衛福部也開巧門，容許疾管署以公衛名義為由，收集所有施打疫苗民眾資訊，不必經過人體研究倫理審查委員會的審查，來做疫苗效益的報告，讓衛福部可合理、合法拿民眾相關資料掩護高端。

李德維批評，結果就是衛福部為高端補考、代答，還自己審查過關，薛瑞元與周志浩為圖利一個高端什麼都敢做，惡質、不要臉，知法玩法、可惡至極；有這樣的公務員繼續為高端護航圖利，中華民國還有法律、法治？

李德維質疑，薛瑞元修改相關辦法也有為其他藥廠服務？還是要掩護、遮蓋什麼？或者又為了民進黨台北市長候選人陳時中選舉？為了高端股價？還是為了衛福部過去錯發高端EUA，現在在找理由掩護自己過往過失？