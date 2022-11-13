台北市長柯文哲（中）在善化慶安宮前輔選民眾黨台南市議員、里長候選人。（程炳璋攝）

台北市長柯文哲13日在台南市跑透透輔選台灣民眾黨議員、里長候選人，首站在善化慶安宮拜票，他爆出新竹市長候選人高虹安住院是自己決定，嘲諷批評的衛福部長薛瑞元是婦產科出身不如自己急重症外科專業。另提台南市有交通惡化與人口流失問題，台南市長黃偉哲陣營回應，台北市在柯文哲執政下人口減少20萬人才該檢討。

台北市長柯文哲拜訪善化慶安宮。（程炳璋攝）

柯文哲13日一整天都在台南市為輔選各選區黨籍候選人，被問及薛瑞元批評高虹安無疾病徵兆就不該住院浪費醫療資源，直接爆料高住院是自己決定，稱自己是急重症外科醫師，且當場看過病人狀況，薛是婦產科醫師出身，只有透過電視隔空看病，大家應該相信自己的專業判斷。並稱如果高住院很多天是不對的，但住1天是OK的。

他批評民進黨不把選舉當「專業」，反當成「職業」，整天想著要害人，從沒想過新竹市長競爭會成為全台焦點，無法理解國家機器動用網軍、側翼、名嘴都在打高虹安，擔心打泥巴戰會降低選民投票意願，導致18歲公民權的公投不會過關。

柯文哲提出台南市每10萬人口的車禍死傷數是6都最高，是台北市的4倍，柯文哲認為台北市的《鄰里交通改善計畫》可提供台南市參考。並質疑台南市雖有台積電進駐設廠，45歲以下人口4年來卻流失7萬人，年輕人口外移影響人口結構老化，會產生更大的後遺症。

黃偉哲陣營發言人邱莉莉表示，柯文哲執政下的台北市，人口減少20餘萬人，下屆市府甚至因此減少1位副市長，更應該檢討為何歷年施政滿意度墊底？高虹安為何壓榨勞工？為何涉嫌挪用助理費遭調查？並反諷柯來台南唯一的事情就是嘲諷婦產科醫師。

柯文哲回應，若高虹安會貪汙就不會有15頁的帳冊，要貪汙的人帳冊越模糊越好，他舉自己當年涉及的MG149案，解釋辦公室運作都會有零碎開支，需要有公基金當零用錢，這在平時沒事，選舉時卻被拿出來放大100倍檢視，顯示這國家還未正常運轉。