中華民國防疫學會理事長王任賢日前指高端疫苗為無效疫苗，昨遭高端提告。國民黨醫療委員會今天聲援表示，高端根本是「見笑轉生氣」？但與其對醫界專家提告，何不努力爭取讓所研發的疫苗能獲世界衛生組織（WHA）認證？

國民黨醫療委員會指出，高端保護力有效性報告，在衛福部疾管署代筆「真實世界保護效益分析資料」，食藥署專家會議以14比0投票通過，「得到暗助」的高端疫苗，不知檢討自己的不足，竟還羅織罪名提告質疑高端疫苗的王任賢。

國民黨醫療委員會表示，高端疫苗至今就是未被WHA認證疫苗，施打高端疫苗，無法直接入境美國、日本等絕大多數國家，呼籲高端「請用三期來說服WHA」、「請用科學來說服人民」、「請用虛心來說服質疑」。

國民黨醫療委員會認為，高端疫苗與其告王任賢，不如把時間與成本拿來認真進行三期臨床實驗，或由疾管署代筆「技壓」全球疫苗的「真實世界保護效益分析資料」，取得WHA的疫苗認證。

國民黨醫療委員會表示，連ACIP召集人李秉穎都坦言高端報告「品質不好」，至今除在國內取暖外，仍未能向國際說服其效力；高端疫苗濫訴行為，無法證明高端的清白，只能證明高端急迫「以提告讓專家與人民質疑噤聲」。

「好的東西藏不住、爛的東西也躲不了」，國民黨醫療委員會說，呼籲高端公司懸崖勒馬，別讓「法院認證」成為世界笑柄。