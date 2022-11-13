前總統馬英九（左二）13日出席國民黨台南市議員蔡育輝的競總成立大會。（張毓翎攝）

前總統馬英九13日出席國民黨台南市議員蔡育輝的競總成立大會，他痛批蔡政府執政6年，內政、外交、經濟與民主發展都落後，且高端疫苗是一場騙局，把人民生命開玩笑；更指說，兩岸關係非常緊張，這點民進黨從來不檢討，記得蔡總統上任時說要「謙卑、謙卑再謙卑！」，但6年下來卻是「傲慢、傲慢再傲慢！」。

馬英九說，普悠瑪和太魯閣兩起重大火車交通事件都是民進黨執政內發生，將近70人身亡；他當總統也發生過類似事故，只有7人罹難。而外交上，他卸任時有22個邦交國，蔡英文執政後就丟了8個，現在剩下14個，這是中華民國建國以來，邦交國最少的時候。

再來是缺電，蔡英文政府從2017到現在，一共有5次全台大停電，這是因為她的能源政策錯誤，現在沒有國家反核，因為核能是一種綠色能源，歐盟20幾個國家都有核能，我們的政府還在反核、搞「非核家園」，完全跟世界趨勢背道而馳。

馬英九還說，蔡政府最近搞一個數位中介法，結果搞得像昔日的警總，人人自危，而且最近他看到一個刊物，負責人特別講蔡總統和蘇院長都介入媒體頻道分配，還要NCC配合，「中華民國官員的官箴壞到這個地步，實在不可思議」。

馬英九說，他當任總統時跟大陸簽23個協議，還跟習近平在新加坡見面，雙方都同意用和平方式解決爭端，當時英國經濟學人雜誌評論，這是「北京在台灣主權議題上對台灣所做最大的讓步」；去年同樣的刊物，卻說「台灣是全世界最危險的地方」，為什麼會有這麼大改變？就是民進黨執政後，兩岸關係愈來愈壞所造成。

最後，馬英九批評高端疫苗政策，他說，打高端到美國進不去、到日本進不去，政府一下說可補打，一下又說高端有效，做這個決定的人一點都不公正，把人民生命開玩笑，真不知道該怎麼形容這個政府，所以請民眾一定要用選票下架民進黨。