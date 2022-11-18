民眾黨新竹市長候選人高虹安因涉貪汙助理費案，政治生涯遭重大挑戰，昨天受訪卻稱，可能自己以前握過前總統馬英九的「死亡之握」，再引發爭議。隸屬馬系的國民黨台北市議員徐巧芯今證實，高已致電馬辦道歉。

徐巧芯表示，今天早上8時9分時，高虹安有致電她，表示覺得自己昨天「死亡之握」談話，說話比較輕佻，有點失言情況，詢問馬英九辦公室聯絡方式，希望能致電馬辦表達歉意，也告知會再對外說明，她也盡快提供高聯繫管道。

徐巧芯說，8時19分時，高虹安有再以訊息回覆，告知已經致電馬辦致歉。徐指出，基於她與馬英九情誼，希望很多的誤會、糾紛能盡速化解。

至於高虹安助理費爭議，徐巧芯表示，助理費運用最重要的使用條件，就是錢應完完全全讓助理自由運用，只要符合這個原則，在法律上就沒有太大問題。但徐也說，這件事情已經進入司法程序，到時後就由司法來做相關檢驗。