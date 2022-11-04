高端疫苗通過審查，胸腔科醫師蘇一峰表示，專家會議14人都同意，看來護國神山又可以起來了。引起網友熱烈討論，不少人質疑遲遲沒看到疫苗保護力的報告，疫苗有效與否是通過臨床試驗決定，還是專家投票決定？另也有網友認為，若真的已經有科學數據了，應盡快公布獲得國際認證。

蘇一峰昨在臉書發文說，疫苗專家會議14人全體同意「高端疫苗有良好保護力，通過EUA審查！」看來審查穩了，護國神山又可以起來了。

貼文引起網友熱烈討論，不少民眾眼見高端疫苗通過審查，卻遲遲找不到疫苗保護力報告的科學數據，因此忍不住開始質疑。「藥物有效與否是通過臨床試驗來決定還是專家投票決定的？」、「關起門來自high」、「所以保護力是多少？拿出數據，用推估的就免了」、「原來投票可以取代科學，外國怎麼跟的上台灣」。

另有網友則認為，專家們應是看高端保護力報告來決定是否通過審查，也許真有報告但還沒公布，不過，高端沒獲得世衛組織（WHO）認證就是硬傷，若有報告應盡速公布，使其能通過國際認證，否則當初相信去打的人實在尷尬。「沒國際認證」、「自己承認自己沒有用，說服WHO才有用」、「有保護力啊！可是別人不信怎麼辦？」