于美人2019年曾因腎結石開刀住院，取出共108顆結石，她提到自己超級愛喝維生素C的飲品，恐是大量飲用才導致結石發生。對此，腎臟科醫師江守山表示，市面上有些發泡錠主打高劑量，但一次性吃下大量的維生素C，身體恐來不及吸收，部分可能轉換為草酸，增加腎結石發生的風險，因此建議身體代謝差的人，最好不要一次大量服用維生素C。

腎臟科醫師江守山在節目《57健康同學會》上分享，有些發泡錠的維生素C主打高劑量，可能一顆就有500毫克以上的維生素C，而這麼大量的維生素C進入體內，有時候連排泄都來不及，部分的維生素C甚至可能直接轉換成草酸，而草酸正是人體用來做結石的基礎。

節目主持人透露，有一陣子收到了很多的維生素C發泡錠，他想說這很健康，泡水喝的味道也很不錯，因此就每天狂喝，結果半年之後，竟然罹患急性腎結石，跑去台大醫院掛急診，讓他百思不得奇解，因為他過去從來沒有發生腎結石。

江守山表示，主持人在狂喝發泡錠之前，從來沒有腎結石的問題，甚至在發現有腎結石以後，停止喝發泡錠，腎結石的狀況也不曾在出現過，顯然，他的腎結石不是像其他患者一樣，是因為自身代謝能力差造成的。這是個很好的臨床案例。

江守山也提醒，有些人代謝比較差，最好不要一次服用大量的維生素C，恐對身體造成負擔。這類型的人建議從天然食物中攝取維生素C。此外，現在正在服用大劑量維生素C的人，建議要停止的話，必須慢慢的減半，突然之間從大劑量降到沒有的話，也可能造成身體負擔。