大同子公司尚志資產4日董事會決議，任命前宜蘭縣副縣長余聯興為副董事長。

尚志資產當管大同集團土地資產，由於大同握有大量土地資產，被視為大同的金雞母，在大同經營權易手、王光祥掌舵下，積極推動閒置產活化，也以如捷運聯開、都更等模式投入不動產開發，如近年在土城舊廠改建的住宅案160億元「大同莊園3期」銷售暢旺，此外亦規劃推出中和捷運聯開200億案，將挹注未來大同業績。