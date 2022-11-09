受到大陸十一長假、工作天數較少，加上大陸清零政策影響汽車生產出貨計畫，及自行車產業進入出貨淡季期間，宇隆（2233）9日公布自結10月合併營收2.38億元，月減13.8％，年增9.28％，創同期新高；累計今年前十月合併營收28.48億元，年增3.5％，創同期新高。

宇隆表示，因自行車、醫療產業客戶的訂單較去年同期增加，在客戶良好的拉貨力道下，貢獻10月及前十月合併營收，均保持年增走勢，都是創同期新高的主因。

展望2022年，宇隆對於營運仍維持審慎看法。宇隆強調，雖汽車產業進入第四季傳統旺季，主要客戶的訂單需求有逐步回溫，然自行車產業客戶卻因終端需求，進行短期庫存調整而放緩拉貨力道，加上大陸嚴格防疫限制措施，影響大陸地區各產業的生產與消費力道。

宇隆目前來自亞太地區市場的業績，占整體營收約7成。為降低系統性風險對公司營運帶來的可能性挑戰，宇隆仍戮力掌握客戶的訂單出貨排程、料況供應的穩定度，且積極與汽車客戶針對明年新車款訂單討論量產時程計畫，可望隨著汽車出貨力道回溫，可中和其他事業表現，並創造今年全年整體營運，仍保持良好的狀態。

宇隆指出，公司近年來積極擴大四大產業的營運版圖，致力強化公司在產品的開發技術力精進、不同地區生產基地布局、跨產業領域多元業務拓展，同時落實優化生產效率、調整產品結構，及嚴控各項成本費用等重要策略，以期持續精進整體毛利率、獲利表現，並助力整體營運。

即使面對大陸清零政策、全球通貨膨脹、升息、車用晶片短缺，及政治局勢變化等所帶來的不確定性風險，對宇隆而言，仍有相對高度的抵禦力。