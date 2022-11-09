聖結石上薔薔網路節目，相談甚歡。（NNYNETWORK提供）

聖結石日前到薔薔頻道首度分享YouTuber不為人知的一面。聖結石表示當初剛創頻道曾跟銀行貸款70萬，會成為日更YouTuber是因為知道已經沒有退路可言，所以只能拚了。他每天從早上忙到大凌晨，一天睡不到5小時。200多天的努力後，就以最快速度成為百萬YouTuber，但那時的聖結石，每天忙到根本無法感受所謂的壓力。

導致後來真正休息時，自我反噬的壓力才真正開始爆擊，這才讓聖結石正視自己的內心是非常不健康跟不健全的。他透過心理諮商、靜坐冥想等許多的方式，才漸漸地找回自我，並且喜歡現在的自己跟生活。薔薔則抱怨自己也曾想內觀，所以參加過靈修，最後卻被騙走了30萬，最後什麼也觀不到。

節目中，聖結石還分享幼稚園的時候，曾經被高中生勒索金錢的事，那些勒索的言語跟動作一直在腦海裡。那些好像看似不重要的小事，卻在成長過程中影響深遠。他甚至很清楚的知道，這個世界除了自己，是不會有人真正願意幫你的。

而問到人生最貧窮的時候，聖結石表示是剛退伍的時候，當時戶頭窮到僅剩67元，連一張百鈔都領不出來。那時都只能都靠信用卡過生活，這個月先刷，下個月再還。薔薔也分享以前年輕最窮的時候，為了買蔥油餅，曾經在家裡挖千璽年的10元紀念幣，沒想到賣蔥油餅的阿婆還懷疑是假幣當場拒賣，讓薔薔哭笑不得。