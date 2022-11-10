疫情指揮中心11月底前將取消室外戴口罩令，台大醫院兒科醫師、衛福部預防接種組召集人（ACIP）李秉穎表示，鬆綁室外免戴口罩規定，不代表新冠肺炎已走到終點，只是走到另一個階段而已，新冠肺炎要完全結束需重症死亡率低於流感，提醒民眾仍要小心防疫。

李秉穎今（10）日接受廣播節目專訪表示，未來室外可免戴口罩不代表新冠疫情走到終點，僅是新冠發展到另一個階段，新冠要完全結束的條件是新冠病毒引發的重症率低於流感，但現在社區流行的狀況還未達到這個標準。

李秉穎指出，現階段每天還有很多人因感染新冠病毒死亡，在新冠肺炎的嚴重性仍高於流感的情況下，人們還是要小心防疫，別輕忽病毒。

疫情指揮官王必勝昨日表示，目前考慮以3階段解除口罩令，第一階段方向以室內外做區分，但演唱會等大型活動很難與陌生人保持社交距離，詳細細節仍要討論，第一階段預計11月上路。王必勝強調，第一階段實施後，會再討論後面2階段，最後第3階段以「僅建議戴口罩」為原則，也就是不強制民眾戴口罩。