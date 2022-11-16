大陸男星許凱，因演出《延禧攻略》中富察傅恆，深情形象加上帥氣外型，讓他瞬間爆紅，近期與女星楊冪主演的電視劇《愛的二八定律》開播以來話題不斷，但預告中，許凱裸上身與楊冪抱在一起的畫面，雖讓觀眾看了臉紅心跳，但卻有網友批評許凱「腰肥沒肌肉」。

男星許凱在《愛的二八定律》飾演一名宅男「陽華」，整天窩在家炒股票，為了不讓媽媽催婚，與楊冪假裝夫妻同住一個屋簷下，兩人關係也越來越親密，在近期釋出的片段中，許凱裸著上身將喝醉的女主角楊冪拉住，兩人距離相當靠近，隨後許凱更直接將她扛回房間，讓觀眾看得小鹿亂撞。

許凱裸上身遭網友批評「腰肥沒肌肉」。(圖/截圖自微博)

對此，有部分網友批評模特兒出身的許凱身材「肥不溜秋，没有肌肉」、「膀大腰圓没肌肉」，雖正面仍有腹肌，但背後卻無肌肉線條，但也有網友出面緩頰，認為與該劇角色狀態符合，且認為其他網友標準過高。

除此之外，在該部劇以原聲出演的他，也被網友點出「許凱，為什麽講話有點子台灣腔？我尋思他好像不是台灣人吧？」、「為什麽要給許凱搞一個台灣腔配音？」事實上，因為許凱出身廣東，因此說話咬字不太會捲舌，才會讓網友誤會，而部分網友覺得很可愛，希望他之後也都「原聲出演」。