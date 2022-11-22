汪小菲與大S的感情糾葛越演越烈，汪小菲的媽媽張蘭也加入戰局，直言若小菲要去台灣，她不但會陪著一起去，還會帶高爾夫球桿揍人，再度掀起熱議。對此，巴毛律師搖頭直呼，在台灣拿高爾夫球桿打人是傷害罪，威脅要用高爾夫球桿揍人則是恐嚇危安罪，引起網友討論。

汪小菲遭爆料未履行離婚協議給大S生活費，接著連發許多篇文嗆大S，甚至還說要親自來台灣處理事情，引起關注。而汪小菲的母親張蘭也在直播的時候說，小菲若單獨來台恐有去無回，她肯定會跟著一起來，且若要來一定會帶高爾夫球七號鐵桿揍人。

巴毛律師今在臉書上發文表示，拿高爾夫球桿打人，在台灣是傷害罪；而說要拿高爾夫球桿揍人則是恐嚇危安罪。再次聲明，台灣是法治國家，希望汪小菲母子知悉。

貼文引起網友討論，不少人看到汪小菲母子一系列失控的言論與舉動都傻了，「看到這邊突然懂為什麼想離婚了」、「在台灣，這句話已經構成恐嚇罪」、「一入海關就直接恐嚇罪抓起來」。