大陸名人汪小菲遭爆未履行離婚協議，積欠前妻大S約500萬元生活費。汪21日發文控訴，兩人離婚後豪宅讓給大S住，卻要他繼續扛房貸、繳電費；且大S再嫁後，連床墊都沒換。貼文引起網友熱議，不少人歪樓關注，到底是哪一款床墊，讓汪小菲念念不忘。

汪小菲和大S的「床墊」一度登上微博熱搜，據指出，該床墊品牌已有百年歷史，不僅售價驚人，更有「世界上最奢華」、「床墊界勞斯萊斯」封號，獲瑞典皇室指定；摩洛哥國王有一次偶然睡過後，立即下訂24張；美國脫口秀名主持人歐普拉、英國老牌歌手艾爾頓強，都是愛用者。

床墊入門款售價約台幣100萬元，一年限量60張的手工款式，更高達台幣680萬元，最頂級的一款號稱要價1300萬元，比一間房子還貴。

網友笑稱，「怪不得汪小菲忘不了這個床墊，具俊曄也捨不得丟掉，只能說貧窮限制了我的想像」、「那麼貴的床墊真的不能忍，奪回床墊是身為男人的基本尊嚴」、「一張床墊上百萬，換做是我也念念不忘」。

汪小菲的媽媽張蘭開直播時，也證實了這張天價床墊，她說當初為了找到一款讓大S躺得舒服的床墊，前前後後換了10幾個，這張床還是按照大S脊椎訂製，完全客製化。