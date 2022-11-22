一名男網友在國道上面行駛到一半，突然發現前面的貨車竟然掛著日本車牌，讓他非常傻眼，也忍不住好奇自己這樣是開著開著，就跑到日本去了嗎？貼文引起近7千人討論狂讚，不少內行人表示，貨車裡面裝的是精密儀器，在日本裝到車上以後，連同整輛貨車一起拉上船，抵台以後直接上岸開到目的地。

一名男網友日前在臉書社團《路上觀察學院》上發文表示，某天開車上國道以後，發現前方一輛貨車好像哪裡怪怪的，仔細一看才發現貨車竟然掛著日本車牌，讓他驚訝又不解，忍不住開玩笑說「開著開著就到日本了！」

照片吸引了近7千人朝聖，不少網友驚呼太狂了吧！「我也有看到一台，也是滿頭問號」、「司機可能在日本的路觀社團也po了一篇：開著開著就到台灣了」。另有網友則好奇詢問「掛日本車牌可以合法在台灣的道路上行駛？」對此，有眼尖網友表示，其實車子後面有貼著台灣的臨時車牌，都是有申請過才合法開在台灣的。

另有內行人透露，待過科技廠的人應該都知道，這種貨車裡面裝的是精密儀器，直接在日本裝到溫控貨車以後，整輛車一起被拉進去船裡面，抵達台灣以後直接上岸開到工廠，所以在路上看到的話，最後離遠一點，這一輛撞下去恐比撞到超跑還慘。