日本政府計畫年底修改作為外交和安全政策長期指針的《國家安全保障戰略》，是否把中國的軍事動向認定為「威脅」成為焦點之一。日媒透露，在日本執政聯盟內部，自民黨要求寫明威脅，而公明黨則主張使用「挑戰」等表述，自公兩黨正在繼續磋商，日本首相岸田文雄或將面臨艱難決斷。

共同社報導，岸田文雄日前與中國國家主席習近平在泰國舉行時隔約3年的面對面元首會談，營造出對話氛圍。「我們確認將繼續對話。這是一次建設性的意見交換」，岸田在25日的眾議院預算委員會會議上強調了日中元首會談的成果。習近平也在會談中表示兩國之間「有很多的共同利益」。

在中國軍事活動日趨活躍的背景下，如8月發射彈道飛彈首次落入日本的專屬經濟海域（EEZ）等行為，自民黨內的對華認識有所不同。在執政黨圍繞安保戰略的磋商中，有與會者主張，如果直視嚴峻的現實，就應該用「威脅」來表述。

報導指出，日本2013年制定的《國家安保戰略》就中國使用的表述是「國際社會的關切事項」。之後約9年期間，中國在航空母艦、中程飛彈和戰機等方面的實力迅速增強。自民黨4月就曾向岸田提議，將中國認定為「安全上的重大威脅」。

不過，安保領域的「威脅」大多用於指稱敵對國家。美國在10月公布的《國家安全戰略》中將北韓和俄羅斯視為威脅，而就中國則表述為「唯一競爭對手」、「日益嚴峻的挑戰」。日本首相官邸消息人士擔憂稱，如果說成威脅，將招致中國的不滿，對安保環境的影響是負面的。

在執政黨磋商中，歷來重視對華關係的公明黨也對寫明「威脅」面露難色，主張應參照美國的做法使用「挑戰」等表述。自民黨幹部指稱，如何表述中國，其措辭成為彼此「無法退讓」的難題。有政府幹部直言，安保戰略應如何表述，「最終是政治判斷」。