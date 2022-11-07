鮭魚油花多寡會影響口感，一名愛吃鮭魚生魚片的男網友表示，昨下午特地從南投南下到墾丁後壁湖漁港吃生魚片，沒想到送來的鮭魚生魚片幾乎沒有脂肪，他看傻眼說，「你家的鮭魚是不是有健身？我還不如去吃迴轉壽司」，貼文引發逾5千名網友笑翻，紛紛留言，「我以為這是飯後水果木瓜」。

原PO昨日於臉書社團《爆怨公社》指出，昨下午他從南投到墾丁後壁湖漁港，到其中一間賣生魚片的店家用餐，他點了一盤鮭魚生魚片，上桌後發現鮭魚油花少得可憐，幾乎沒有脂肪，令他氣得大罵，「你家的鮭魚是不是有健身？我還不如去吃迴轉壽司」。

男網友在後壁湖吃到幾乎零脂肪的鮭魚生魚片。（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO上傳過去在各縣市品嘗的鮭魚生魚片照片，一盤比一盤還要肥美，橘白相間的油花令人食指大動，對比原PO這次在屏東後壁湖吃的鮭魚，讓他直呼「我把它丟到其他菜加熱才吃下去」。

貼文引發逾5千名網友討論，「健身過的鮭魚，直接笑噴」、「對體態很要求的鮭魚」、「目測體脂6%」、「吃太肥會被殺掉，雖然牠有聽媽媽的，還是被殺掉了」、「你是不是點到低脂鮭魚」、「你吃的是蒟蒻吧」、「這是鮭魚冰沙」、「我以為這是飯後水果木瓜」。