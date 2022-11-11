爭鮮表示，2位名字有「丨丨」的女客總共吃了264盤，整桌餐費全免，晚上也會一位叫「丨丨」的民眾到台南爭鮮用餐。（爭鮮提供）

雙11讓餐飲品牌大出奇招滿足消費者口腹之慾，爭鮮就推出凡姓名中有1個「丨」（音同「滾」）者，享用餐5折，2個則整桌免費，不過有網友認為不夠有誠意，畢竟這字不常見。業者今（11日）就表示，已有第一組名字也叫「丨丨」的2位女性到爭鮮迴轉壽司台北林森店用餐，總共8位吃了264盤，整桌餐費都免出。

爭鮮餐飲邀請全台「丨丨」至爭鮮享受美食，11日當天憑身分證、駕照等有效證件至爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS、定食8、MAGiC TOUCH及樂鮮用餐，凡姓名中有1個「丨」享用餐5折優惠，2個「丨」即整桌免費。有網友認為不夠有誠意，「根本是怕人吃的活動」；亦有人說先前名字有鮭魚的活動仍吸引不少人參與，活動頗有新意。

今業者表示，爭鮮迴轉壽司台北林森店出現2位名字有「丨丨」的女生，並且攜帶6位朋友前來，2組共8位消費者直接嗑掉264盤，10659元餐費都由店家招待。業者也預告，晚上也有名字含「丨丨」的消費者到台南吃爭鮮。活動再次掀起社群熱議。