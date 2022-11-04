高端疫苗在今年7月繳交上市1年後保護效益報告，遭食藥署要求補件，10月底壓線完成補件。衛福部長薛瑞元對於審查時間前後說法不一，起初說年底前，之後又說11月底前，本周又改口表示「無法確定」，但昨天卻突襲公布專家審查會議結果，讓外界感到詫異。

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝回應「這些問題我非常的困惑」，這段期間有很多人，包括立法委員、媒體都希望說不要迴避、要盡快審查、不要拖過選舉，個人解讀是希望趕快做，因此請同仁不眠不休趕快整理資料，也請專家委員配合盡快開完會做出結果，「我們都勇於面對這些事情，沒有其他考量，希望我們做快一點，我們就盡快去做，現在又這樣說，我也不知道是什麼意思」。

前台北市副市長黃珊珊表示，對於高端延長EUA，中央會怎麼做大家其實不意外，重點是高端族暫時出不了國，以後可能要打7劑，身體健康才是問題。王必勝回應「不知道她意思是說，早就知道高端效果不錯，是不是這個意思？你再問她好了！」並且強調，高端戰士的身體都還蠻健康，根據大數據資料看起來，保護效益上應該是蠻好的。

王必勝也主動回應外界質疑，表示「有些人質疑說高端為何不做第三期臨床試驗，因為在國內做有難度，可能要十幾萬人確診才有辦法做」。他澄清，聯亞、高端都有在做三期臨床試驗；高端疫苗在巴拉圭、泰國共有3項試驗，有的已經發表，有的已經收案完成，這是屬於免疫橋接的第三期試驗，在世界上也廣受大家承認。

另外，高端疫苗也參加多國多中心隨機對照試驗，也就是世界衛生組織（WHO）的團結試驗，當初WHO只選了兩個疫苗，其中一個失敗，現在唯一只剩高端疫苗納入研究中。王必勝強調，資料還在分析、等待WHO公布，並不是沒有通過或失敗；據了解WHO在今年4月在試驗方向有做調整，可能需要重新收案，「由於我們不是WHO會員國，取得資訊比較困難一點，還在等最後結果如何」。