根據《美麗島電子報》台北市長最新民調，蔣萬安為34.3%、民進黨陳時中27.7%、無黨籍黃珊珊22.4%。前民進黨立委郭正亮表示，蔣萬安開始有王者形象，會吸引到一些選民；他選得越來越有自信，可說勝負底定了。

郭正亮今(4日)在中天新聞《盧秀芳辣晚報》節目中表示，《美麗島電子報》民調是有史以來第一次拉最開的，除了蔣萬安、陳時中也往上。陳時中往上是政黨支持度從68％躍升到82％，代表總統蔡英文不斷幫他站台有效果。這是政黨凝聚，這也就是黃珊珊為什麼民調會跌下來的原因。

郭正亮接著指出，陳時中在20至29歲的支持度並沒有增加，增加的是30到39歲、60歲以上，這些本來就是民進黨的傳統選民。上次投給總統蔡英文的選民，這次支持陳時中的卻不到6成，票都散掉了。

郭正亮認為，民進黨的基本盤，應該有25％至30％之間，因此陳時中有可能超過30％，可是不會上。他預測，當選者會在41％至43％之間，這次沒有很弱的人，黃珊珊到最後可能有20幾趴，陳時中大概30％。

郭正亮分析認為，蔣萬安在藍營的支持度本來就很高，所以他沒有歸隊現象。而在周玉蔻之亂中，有一些中間選民氣不過、來支持蔣萬安，蔣萬安氣場也逐漸出來了，基本上開始有王者形象，會吸引到一些選民；目前蔣萬安選得越來越有自信，不太容易犯錯，目前最穩的還是蔣萬安。他認為，勝負底定了，因為陳時中的政黨盤已經撐到82％，要再往上真的很難。