根據台灣民意基金會最新公布的「台北市長選舉的最新發展」民調，國民黨台北市長候選人蔣萬安以29.8％支持度領先，無黨籍黃珊珊26.6%位居第二，民進黨陳時中21.8%排第三。針對蔣萬安今(10日)宣布辭去立委職位，全心投入選戰，前民進黨立委郭正亮認為，蔣萬安應是擔心萬一陳時中崩盤了，票會流向黃珊珊，當然要做萬全準備、破釜沉舟，辭立委當然是一個很好的動作。

郭正亮今在中天新聞《大新聞大爆卦》節目中表示，3個候選人都會超過20％，就不容易棄保。黃珊珊在20到29歲選民的支持度高達43％，真的是最高。

郭正亮接著指出，蔣萬安當然要以防萬一，萬一陳時中崩盤了怎麼辦，當第三名的票要流向第二名時，黃珊珊是最有利的，因為她的仇恨值最低。蔣萬安當然要做萬全準備、破釜沉舟，有一定要當選的決心，辭立委當然是一個很好的動作。

郭正亮認為，一般人都不會覺得黃珊珊會當選，她的政黨太小了。只能說當她民調追近蔣萬安時，才會有不要讓國民黨當選的那種票跑到她這邊，一般估計不會太多。

郭正亮表示，蔣萬安就是要宣示決心，因這會鞏固他的票。黃珊珊接下來一定要有招，不過，這恐怕不是她自己能控制的。