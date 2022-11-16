NBA巨星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）加盟T1桃園雲豹，引起一陣旋風，民進黨市長候選人們想蹭魔獸光環卻接連翻車，先是桃園市長候選人鄭運鵬稱從小看魔獸打球，台北市長候選人陳時中又指魔獸選的12號剛好是他的競選號次，「可能他是想蹭我的熱度」。前立委郭正亮今（16）日就急喊「落入圈套了」，引發討論。
陳時中昨日在Podcast節目中表示，自己學生時代很愛打籃球，接著與主持人聊到近日剛來台的魔獸，陳突然說自己的號次是12號，且是他先抽到的，笑稱魔獸選12號球衣可能是想蹭他的熱度，一席話引起球迷、網友討論。
郭正亮今日就在中天節目《綠也掀桌》中表示，「陳時中完全沒有魔獸的樣子，這個叫蹭新聞，他可能怕沒有新聞，這樣大家就會落入圈套」，郭正亮坦言，陳時中這樣做會有曝光度，還有1450在幫他，而且這曝光度會出現在30歲以下的年輕人中。
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