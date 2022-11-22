民進黨台北市長候選人陳時中20日舉辦「疼惜台北，為愛而走」大遊走，並喊話台灣經不起撕裂、經不起分裂，要把這個風氣轉變過來。國民黨台北市議員候選人高揚凱對此痛斥，陳時中為取得台北市長大位，居然毫不掩飾扯謊。

陳時中在遊行前的致詞時說到，這次選舉期間，有人試圖用仇恨撕裂台灣、撕裂台北，但台灣禁不起撕裂與對立，呼籲支持者展現民主風範，堅定投下這一票，但不要仇恨對方，希望支持者用愛與包容轉變選舉風氣。高揚凱認為，稍微有點理性的人都知道，是誰在割裂台灣，從早期的省籍操作到現在的抗中保台，哪一次撕裂台灣，不是民進黨為了選舉而發動？如今陳時中為了取得台北市長大位，居然毫不掩飾地扯謊，說有人試圖用仇恨來撕裂台灣。

高揚凱提到，遊行的隊伍中，打頭陣的就是陪陳時中吃飯的紙風車，民進黨御用樂團滅火器也出現在活動中，加上大量的車隊、演出、漂浮汽球。各式各樣的花招，都可以顯現出，一個權貴政黨是多麼有資源、敢花錢、黨國不分、把快樂建築在老百姓的苦痛之上。

高揚凱認為，台灣是一個多元社會，有來自四面八方的文化，台灣人本來就很樂於接受多元價值，非常熱情，更重要的是有一種包容的DNA。「民進黨請不要踐踏台灣人的善良與熱情，把台灣人的好，都貼成自己的政績，把割裂台灣的行為，都推給不支持民進黨的人們」。高揚凱直言，全台灣只有一種組織在進行撕裂台灣的惡行，這個組織不是別人，就是民進黨。