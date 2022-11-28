11月26日晚上約8點，蔡英文主席與林錫耀祕書長召開記者會，蔡英文宣布辭職黨主席後即離去，700多天不接受媒體聯訪的紀錄繼續推進，只留下祕書長林錫耀擋槍，而林錫耀不知道是否是因為大敗受到心情震盪，當記者問到側翼網軍議題，林錫耀竟回「民進黨的體制、工作人員都很明確，現在有側翼網軍，都不是民進黨主要成員，是不是他們有凌駕民進黨，外界自有公評。」

是的，外界傳的沸沸揚揚，卻始終缺乏直接證據的側翼網軍，正式被民進黨祕書長林錫耀「認證存在」。

試問，如果不是民進黨真的大敗，林錫耀會承認有網軍嗎？絕對不可能，記者可能連問這問題也不敢，怕打壞與民進黨的關係。記者的勇於提問，林錫耀的左支右絀，恰好展現出選票的力量，「大敗就不敢嘴硬了」。

民進黨側翼網軍這幾年的惡行惡狀，早已不是「罄竹難書」四字可以形容了。平心而論，用匿名身分在網路上製造扭曲事實圖文，確實對支持者，甚至中間選民能造成一定的煽動力，如果配上有利的外在因素（例如：反送中、武漢爆發疫情），側翼網軍自然就更有興風作浪的能力。

但「有利的外在因素」存在是個必要大前提，民進黨今年對岸軍演，飛彈飛過台灣上空卻隱瞞不報，已經大損他抗中保台的威風，卻仍然馬不知臉長，繼續把抗中保台拿來當成選舉的武器。殊不知台灣人民早就從過去4年的實證經驗，推倒出「地方首長根本沒有能力賣台」的結論，既然地方首長不可能賣台，那麼抗中保台又與地方首長選舉何甘？高虹安、蔣萬安又沒有任何能力賣台，為何需要委屈自己，投沈慧虹（認同林智堅論文），或者投陳時中（認同高端）呢？台灣人沒有這麼賤。

更重要的，是「側翼網軍思維」不只停留在網路世界，更感染到民進黨的主翼（民代與部會首長），看看王定宇、林靜儀等人的臉書，與王浩宇、四叉貓相較之下有什麼更高的格調嗎？五十步笑百步。更別談消遣藝人楊丞琳的內政部臉書，與屢屢以粗暴言詞辱罵對岸的外交部臉書了。舉例說明，本月11日外交部臉書貼文，吳部長親自用漂亮的英文字罵對岸「嘛麥擱騙啦」，這種作風有哪一國的外交同行是看得起的？

近朱者赤近墨者黑，民進黨虛擬世界親近王浩宇、四X貓、焦糖哥哥這些咖，陳時中團隊甚至直接把焦糖哥哥拉來當重要幕僚，還與四叉貓拍免治馬桶廣告，把陳時中最後一點點可靠的防疫指揮官形象葬送光，根本愚蠢無比。林錫耀現在說側翼網軍不是民進黨主要成員，是嗎？連桃園市長提名人鄭運鵬親哥哥都搞側翼網軍了，側翼網軍在民進黨還嫌不夠「主流」？

九合一選舉結果當然不可能徹底打垮側翼網軍，他們必將捲土重來，但我們也不是省油的燈，希望大家堅定信心，繼續堅決對抗這種惡質政治文化，台灣民主才有希望可言。（作者為網路媒體工作者）

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