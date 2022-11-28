國民黨台北市長當選人蔣萬安在三腳督競爭中勝出，大勝第二名民進黨對手陳時中14萬票，登龍成為藍營耀眼新星。但卻有綠營人士帶風向酸蔣萬安票數比2018丁守中還低；對此，國民黨台北市議員游淑慧，舉丁得票率40.81％，這次蔣得票率42.29％，加上今年台北市選舉人少了近14萬人，加上許多因被除籍而失去投票權的市民7成都支持藍營，蔣萬安確實成功增取了更多支持者，輸了就酸葡萄心理或自我安慰大可不必。

「看到綠營有人亂帶風向，在騙小孩。」游淑慧今(28日)在臉書發文指出，他們說2018年丁守中57萬7096票，2022年蔣萬安57萬5590票，從票數上來看，蔣萬安沒有超越當年的丁守中，認為蔣萬安只是運氣好。

游淑慧強調，可以體諒酸葡萄心理或者是自我安慰，只是別忘了：2018年台北市選舉人數216萬4155人，2022年台北市選舉人數202萬6769人，「光選舉人數就少了13萬7386人，少了13萬7386人，少了13萬7386人！」她質疑，少了13萬選舉人數都不用算，然後酸蔣萬安比丁守中少1506票？酸蔣只是靠恐中（恐懼陳時中）發酵贏……酸蔣得票數低於連勝文、丁守中。

「欸，我看是市政了解以及算術能力都有問題！」游淑慧分析，2018年丁守中得票率40.81％，2014年連勝文得票率40.82％。也就是原本國民黨的基本盤已經萎縮到只剩下4成。但這次蔣萬安得票率42.29％，成功增取更多支持者。更別忘了，被除籍失去投票權的市民，如台商，可能七成都屬於藍營支持者。她引用陳時中金句反酸「輸了就開酸蔣？Duck(大可)不必（我是數字控）」。