九合一選舉投票日將於本周六（26日）登場，首都市長三腳督之戰更是受到萬眾矚目。對此，媒體人黃揚明今（22）日就表示，「民進黨原本的劇本是『希望大量年輕人去投票，會對民進黨有利』」，沒想到這兩年的疫情讓民進黨和年輕人漸行漸遠，但民進黨仍然有這策略在鋪排，引發討論。

黃揚明今日在中天節目《大新聞大報卦》中表示，這一次九合一選舉，「確實年輕選民對民進黨的感情溫度，比起過去還低」，黃揚明強調，「其實民進黨原本的劇本是，之所以會把18歲修憲公投綁地方選舉的原因，就是希望激出大量年輕人去投票，會對民進黨有利，但這佈局是在2020年重返執政的時候就開始佈局了，那時候是民進黨年輕人最強的時候，這原本是他們的劇本」。

黃揚明話鋒一轉，「結果這兩年的疫情讓民進黨和年輕人漸行漸遠，對於民進黨來說，在某些地方要激起投票熱情，比如說台北，因為在台北年輕人大量投票，當年輕人看到網紅、意見領袖往陳時中靠時，就會有『再怎麼樣還是不能讓萬惡的國民黨當選』」，黃揚明也強調，「這是陳時中勝利的方程式，能不能湊效不知道，但有這策略在鋪排」。