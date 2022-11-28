林佳龍接受聯訪後，與現場媒體記者自拍留念，感謝媒體在選戰期間的辛苦採訪。（呂健豪攝）

九合一選舉落幕，民進黨新北市長候選人林佳龍今日開始展開連續3天的車隊掃街謝票，他表示這次的選舉結果的確需要進行非常嚴肅和透徹地反省，找出問題後能夠重整步伐，民進黨一定要更謙虛地來傾聽、檢討，找到能夠重新獲得人民信任的發展路線跟做法，至於林佳龍自己的下一步，他則表示目前沒有相關的規畫。

林佳龍表示，每一次的選舉結果都是最新民意的呈現，而這次的選舉是民進黨建黨以來最差的一次地方選舉，這當中一定也有全國性的原因，這部分黨內應該來釐清，如果是屬於民進黨內部應該檢討改進的部分，一定要能夠提出一個比較完整的檢討報告，這也會有助於黨未來的發展。

至於外在環境的影響、人民到底在想什麼，讓他們對民進黨失望，沒辦法得到他們支持，特別是很多長期支持民進黨的選民，這次沒有出來投票，這些都要去做了解，民進黨也很期待能夠聽見他們的意見。

林佳龍強調，今天開始連續3天的車掃謝票，除了要感謝投票給民進黨的選民，也要感謝沒有投票但願意給予意見的選民，因為這次的選舉結果，各界都有很多解讀，而民進黨確實需要進行非常嚴肅和透徹地反省並找出問題，才能重整步伐再出發，很多呈現出的警訊也必須持續反省跟改革，這才是真正回應民意、負責任的做法。

另外在議員席次增加的結果，林佳龍說這也是民主的可貴，代表新北市民對於願意深耕基層、在地服務的民意代表能夠給予支持，特別是一些透過黨內初選後脫穎而出的新人也能夠當選，民進黨一定要更謙虛地來傾聽、檢討。

對於敗選後是否入閣，或是繼續深耕新北，林佳龍回應，他認為回到民間可以聽到更多的聲音，所以目前就是先歸零、檢討反省，同時要處理的事情也很多，所以對於自己的下一步或是未來政局的變化，目前並沒有相關的規畫與討論。