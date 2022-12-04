侯友宜以敬禮手勢向競選總部幹部及支持者致意。（呂健豪攝）

對於2024的議題，侯友宜強調自己是市長，最重要的工作是把市政顧好。（呂健豪攝）

新北市長侯友宜今（4）日下午到新莊舉辦感恩茶會，向競選總部幹部及支持者致謝。對於本屆在投票率低迷的情況下仍衝出115萬的高票，被解讀為支持者期待侯友宜去選2024，不過侯友宜本人則回應，目前還是先把市政做好，希望讓新北的今天比昨天好，明天會更好。

對於媒體不斷追問本次的高得票，是否意味選民期望能問鼎2024，侯友宜不改本色，強調自己現在的角色是新北市長，現階段還是會努力好好做事，把新北市的市政做好，把握當下把一些還在進行中的建設努力衝刺，讓新北市越來越好。

另外有民調指出，民眾對於2024總統人選的支持度，副總統賴清德暫列第一，侯友宜、柯文哲分居二、三，但若侯友宜能協助「藍白合」與柯聯手則有望擊敗賴清德；對此，侯友宜仍強調，自己現在是市長，而市長最重要的工作就是先把市政顧好，讓市政能夠順利往前走。

至於外界關心的小內閣名單，以及外傳部分市府團隊人員將加入蔣萬安、張善政的小內閣，侯友宜則表示，國家的人才為國家所用，很多地方都希望人才可以跟大家一起互相交流，讓這塊土地共好。

侯友宜強調，很感謝這幾年新北市府團隊的同仁，他們很認真也很優秀，所以更期待新北市的小內閣會不斷微幅的做適度調整，讓整個團隊能展現出希望明天會更好的氣勢。

而小內閣名單將會於何時公布？侯友宜說，這段時間還會多徵詢，讓同仁能夠充分發揮所有的角色，以及能夠符合市民的期待，只要做好完整的準備，就會在適當的時機點向所有市民報告。