衛福部長薛瑞元的「疫苗掮客說」引爆輿論炸鍋，連民進黨台北市長候選人陳時中也火速切割。國民黨新北市議員葉元之今(22日)在《劉盈秀報新聞》節目受訪時強調，陳時中就是看品牌挺疫苗，歸根究柢就是挺高端，最不該沾染政治的衛福部兩任首長，都只當政客、不當部長，所以民眾卑微到只有用選票可以教訓這個嘴臉，給薛瑞元、陳時中這些政客一個教訓。

葉元之表示，薛瑞元說陳時中「擋人財路」，好像陳時中很幫台灣人民的預算把關，因為有人要賺錢，陳時中擋住了，所以仇恨值才高？那陳時中在挺高端，把錢送給高端，亂花人民納稅錢，只為了炒高端股價的時候，薛瑞元怎麼不出來罵一下呢？所以薛瑞元的護航，就再一次讓人家看到，陳時中就是「看品牌」，他沒有賺頭、沒有好處的，他就擋你；對陳時中有好處的，他就極盡吹捧去挺，「所以薛瑞元就是噁心啦！」

葉元之指出，當時大家都要疫苗，而陳時中竟然說什麼，你賺太多了，我不要讓你進來，「你是拿人民的性命開玩笑是不是？陳時中你當時是認為疫苗沒有需要嗎？所以你可以隨便搞嗎？」其實不是，其實歸根究柢他還是在挺高端，這就是民進黨政府很可惡的地方。

葉元之強調，薛瑞元真的夠了！一個政府最不應該沾染政治的地方就是衛福部，可是從陳時中開始他就在搞政治，就是政客，他不是部長。結果薛瑞元也變成一個政客，不是部長。這就是台灣人民很悲哀的地方。

「我在這邊要呼籲，因為離投票也只剩三、四天了，我們卑微到只有用選票，可以來教訓這個嘴臉，教訓薛瑞元，教訓陳時中！」葉元之說，所以請大家務必要出來投票，給這些政客、無恥的士大夫、無恥的人一個教訓！