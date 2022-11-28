新北市有名45歲的黃姓男子近期頻頻在各地作案，分別在三重、蘆洲及板橋連續犯下飛車搶劫案，但由於黃男居無定所且沒有使用手機，再加上作案機車全部都是偷來的，導致難以追查黃男行蹤，目前警方已組成專案小組加強偵辦。

據了解，黃男先在26日九合一選舉日當天下午2時16分許，在三重三和路4段附近飛車搶走一名女子的包包，得手5000元，接在今(28)日早上9時許在板橋飛車行搶一名婦人的包包，所幸這次包包裡僅有零錢。

隨後在同日早上9時58分許黃男又在蘆洲民權路附近，以同樣的手法飛車搶劫一名73歲李姓婦人皮包，損失約1500元及1支手機，之後往民族路逃逸。

側面了解指出，頻頻作案的黃男有搶奪、竊盜、毒品前科，但他居無定所也沒有使用手機，作案機車皆是偷來的贓車，目前至少已連續換了5、6台機車製造斷點，導致警方辦案難度拉高；警方初步在三重發現其中一輛作案贓車，鑑識人員已採集相關證據，海山、三重以及蘆洲警方合力追緝中。

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