澳門要求全民今日起連續3日快篩 11:552022/11/30 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 圖為澳門實施全民核酸檢測。(資料照／澳門政府新聞局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 澳門因應近日出現多例輸入關聯的新冠個案，要求所有在當地的人士，今日起連續3日，每日進行一次快速測試。如果未有按規定申報檢測結果，健康碼將轉黃碼。 澳門應變協調中心表示，措施是為了排除社區內可能潛伏的個案，降低病毒傳播風險。 連兩日快篩陰性 香港特首李家超今早出關 12月兩凶星影響！占星師：政治人物、虛擬貨幣恐重災 桃園無良媽媽二度出遊玩3天 丟1歲女嬰在家活活餓死！ #澳門 #連續 #3日 #個案 #快篩 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 三政兩軍之後 2027年的挑戰 04:102022/11/30 時論廣場 世足》荷蘭2比0力退卡達A組第1晉級 塞內加爾也闖16強 00:022022/11/30 體育 台中花毯節12月3日登場 如置身普羅旺斯 04:102022/11/29 地方新聞 時論廣場》三政兩軍之後 2027年的挑戰（黃介正） 18:172022/11/29 時論廣場 首起反滲透法涉賄 北市里長候選人遭訴 04:102022/11/29 社會新聞 本土疫情連7周下降 衛福部明討論12／1起戶外免戴口罩 15:452022/11/27 生活 龍華聖會連5天舉辦法會 徐耀昌率領局處長虔誠開香敬拜 12:042022/11/30 寶島 「2022新北耶誕市集」精選80家特色店家 12／2起連續三天板橋市民廣場登場 16:002022/11/28 生活 出遊餓死1歲女嬰棄屍6年 狠母被訴 04:102022/11/29 社會新聞 確診投票秒噴200萬！防破財必讀6QA 有症狀走特殊通道 07:512022/11/26 生活 澳門新賭牌揭盅 現有六賭企獲牌照 16:532022/11/26 財經 選舉資金、禮品 來自中共公務單位就犯法 04:102022/11/30 社會新聞 配樂鬼才連續3年關屋裡 自嘲靠「殘餘價值」賺外快 13:382022/11/28 娛樂 疫情何時降級 指揮中心提2大條件 04:102022/11/29 生活新聞 淨零排放！明志科技大學連續4年獲頒「綠色採購績優獎」 22:002022/11/29 生活 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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