澳門因應近日出現多例輸入關聯的新冠個案，要求所有在當地的人士，今日起連續3日，每日進行一次快速測試。如果未有按規定申報檢測結果，健康碼將轉黃碼。

澳門應變協調中心表示，措施是為了排除社區內可能潛伏的個案，降低病毒傳播風險。