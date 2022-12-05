一次，通靈訊息談到「時光隧道」，所指稱的「時光隧道」事實上有四種。

第一種是大家比較熟悉的，稱為「時光隧道」：就是前面所說在地球上平均分佈的十個奇異區域，是宇宙間自然形成的，像一根香腸一樣，在宇宙中浮游，兩端各搭一個時光區，地球上的十個奇異區域時常和「隧道口」相連。

在外界看來，時光隧道好像被白煙遮住，就和許多人看到海面呈現白煙的狀況一樣，這個時光隧道可以通到史前，也可以通到未來，當然也可以通到其他星球。

換言之，在地球上百慕達三角消失的飛機和輪船，會在另一時空區出現，或在其他星球上出現。

第二種是「時光走廊」：它像是許多通道，可以進入另一個世界。有些遭遇時光走廊的人會覺得眼前突然出現好多條路，不知哪一條才是自己要走的，如果他隨意進入其中一條，這一條又不是原來他所存在的世界之通路，那麼，他會從原來世界消失，走向另一個陌生的世界。

第三種是「時光空間」：是指不同空間干擾在一起，舉例而言，我們坐在客廳，看到室外有人走來，在他跨過門檻時，卻突然消失了，此種現象就是那個人進入時光空間了，他會以為自己仍未走到客廳，而一直走下去，事實上，他已來到另一空間，對他而言，時間已靜止了，他感到自己處在茫然之中，不知方向，只有一直走下去。

第四種是「時光轉移」：那是指「時間不變、空間變」，或「時間變、空間不變」，或兩者都變的現象。例如，在天空飛的飛機，底下原本是汪洋大海，卻突然看到海中有島嶼，對照地圖，此處本來是沒有島嶼的，他和塔台通話，仍可互相呼應，只是無法知曉這海中島嶼是不是真的。這就是時光轉移的例子。

這四種時空現象，完全超出目前地球科學的認知，也沒有辦法做實驗證明，卻是宇宙間固有的現象。我接受此種通靈訊息，也只能當做新知來看，不然要怎麼辦？

宇宙就是時空

宇宙就是時間和空間的連續體，它是由「時間流」和「空間流」構成的。用地球上的座標來解釋，很多條橫座標姑且稱為時間流，很多條縱座標姑且稱為空間流，交錯的地方就是時空點，也就是一個宇宙。

因此，會交叉出現無限個宇宙時空點，如果地球人能掌握時空點的轉換， 那就能從事宇宙旅行了。舉個例子來說，假設地球的時間和空間座標都是三， 如果有一種儀器可將時間轉換到二，就可以回到過去，轉換到四，就可以去到未來，但空間都是同一個空間。

如果有這個儀器也可以將空間改變，那麼，人類將空間三轉換到二，就可以到達另一個空間，轉換到四，又到達另一個空間，而在這些空間當中，時間都是一樣的。

或許一時會有很多人聽不懂，沒關係，因為地球人尚未能知曉這些理論。

【內容簡介】

真的有靈界嗎？

假設靈體存在，為什麼我們看不見，聽不到，摸不著？

超心理學、宇宙外星權威

以科學為你解密人間的靈界多重宇宙！

外星靈投胎的使命 / 地球上的時光隧道 / 幽界字與符籙的訊息

佛經中的宇宙真理 / 陰陽眼的光波特性 / 多維時空下的宇宙靈通……

人類由於受到西方「心」、「物」二元化的思考模式影響，都把「科學證明」當作衡量標準。

然而，生活中多的是我們五官察覺不到的事物，它們確實存在著。

也就是說，在有形肉體與物質世界之外，尚存在著振動頻率更高、更廣的世界。

因此，倘若人類能夠調整自己的能量振動頻率，就可以突破肉體限制，接收到浩瀚宇宙中的訊息。

這也就是近年來，有越來越多的通靈人、天眼通、他心通、超能療癒者、預知能力者……的原因。

呂應鐘博士為台灣科學、幽浮、靈心身健康、生死學等領域之研究權威，

本書是作者近五十年來個人實際體驗的靈異經驗記錄，

其中的觀點與訊息，可為二十一世紀即將邁入宇宙文明時代的人們奠下根基。

【作者簡介】

呂應鐘（呂尚）

台灣有一位奇異博士。

從1975年出版《不明飛行物》之後，每年出書不斷，1978年傳媒稱他為「台灣幽浮研究教父」、「台灣幽浮研究鼻祖」。1996年獲俄羅斯聯邦外貿學院名譽教授。2015年獲得加拿大中醫藥文化節「自然醫學創新理論科學家獎」，同年亞馬遜網路書店出版一本談台灣二十位精英的書，稱他為「整合開創大師」。

由於其出書跨越「幽浮外星人、天文學、遠古文明探索、超心理學、生死學、科幻文學、靈心身健康、道德真經新詮、佛學科學新詮」等九大領域，迄今共120部，無怪乎網路NOWnews稱他為「台灣三大科學怪傑之一」，大陸傳媒稱他為「台灣奇異博士」。

他就是本書作者呂應鐘。

曾經擔任：

台灣飛碟學會理事長、中華超心理學會理事長、中華自然醫學教育學會理事長、中華殯葬教育學會副理事長、世界華人UFO聯合會副理事長、中華老子思想研究會常務理事、中華生死學會理事、中華民國能量醫學學會理事、中華自然療法世界總會監事。另還擔任過台北市政府社會局殯葬業務諮詢委員、宜蘭縣政府民政局殯葬業務諮詢委員、南華大學主任秘書。

目前擔任：

美國Wholeself研究院院長、台灣全我(靈心身健康)中心指導教授、歐盟Bircham國際大學遠東分校校長、國際華人超心理學會理事長、中華道學文化現代發展協會會長、亞洲(澳門)人文與自然研究會副會長兼養生文化研究所所長、身心靈自我療癒世界總會副理事長。2019年更獲得英國國際醫學營養學研究院聘任為研究員。