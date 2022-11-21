我的一位單身好友阿江，是個不折不扣、貨真價實的電腦工程師，工作上盡心認真，但也是個肥宅。不過，他實在是個好男人，懂吃懂烹飪，家事一把罩，且心腸良善，脾氣溫和，常熱心助人，就是感情這塊跟個小白痴似的，笨拙又不懂浪漫，實在很難成為女生選伴的首選。

但別以為阿江願意這樣孤老下去，他也會難過地向我吐露心聲，表示他也希望有伴，談個戀愛，只是不知該從何談起。

在跟阿江聊天當下，我的腦海中突然產生靈動，並閃出一個奇怪畫面，是他的結婚照，卻是與妻子一起抱著貓合拍。這什麼意思？

我暫時無法理解，倒是說出我的直覺：「阿江，你要不要養隻貓看看？」

「貓？」阿江抓抓臉，「養貓？然後咧？去參加愛貓單身聯誼？搞不好人家女孩子愛的是貓， 可不是愛我啊！」

「唉喲，就試看看嘛！」我皺起眉頭，「你不試怎知沒機會？」

最後他去動物收容所領養了一隻公的虎斑貓。這貓跟他一個德行，又胖、又乖、偶爾調皮，圓臉肥大肚，很欠「捏」，也很愛吃。

有這麼一天，阿江帶著他的貓到獸醫那兒打預防針，順便健檢。他那個裝寵物的籃子被身材走樣的胖貓給撐到壞了，只好用他買的軍用大背包，將牠塞進去，只露出個貓頭和前腳，就這樣搭公車去也。

上了公車，就把背包跟裡頭的貓擱在懷裡抱著。阿江這傢伙有個特點，就是一上公車坐定後，他總能穩如泰山，甜睡如豬。這回，就在他近乎「昏迷指數三」的睡姿出現之際，突然又被人用力搖醒。

迷糊中睜開眼睛，阿江以為是司機先生又來催他滾下車，沒想到竟然是個妙齡女子，而且還是個漂亮正妹！只不過……呃，這正妹看來不太高興。

他趕緊正襟危坐，抱著背包，客氣地問這位女子有何指教？

「你可以管好你的貓嗎？」她聲音很輕柔，但可以聽出十分不悅。

阿江睜大眼睛，一頭霧水。原來這名女子坐在阿江的前座，「投訴」阿江的貓一直在玩她後腦勺的馬尾辮子，簡直把她的馬尾當「逗貓棒」了，實在不勝其擾。

「啊……對不起對不起對不起！」阿江連聲道歉，忙把那隻胖貓「塞」進包包，此時車子一個大轉彎又車速快，他重心一個不穩，整個摔落在走道上，而且是連人帶貓帶包包，貓還滾出了包包。

因為那個樣子實在太滑稽了，女子忍不住笑出來，主動幫忙把阿江和胖貓扶起來。

沒想到透過調皮搗蛋的貓，兩人就這樣認識了，聊起貓來越聊越投機，互換LINE 說好彼此再聯絡。聯誼失敗多次的阿江，本來以為人家頂多互動一回，表面上應酬應酬也就算了，應該不會有第二次，沒想到隔了一個星期，這名女子居然主動邀約他出來，順便要求把貓帶出來吧。

於是，兩人相處機會變多，彼此認識更深，大約半年後，感情談到一個程度，覺得到了可以長相廝守的地步，就這樣決定了結婚大事。

西元二○二○年十月二十五日台灣光復節，阿江與另一半公證結婚，雙方至親好友共約五十人，在餐館席開四桌，鬧烘烘的氣氛熱烈。我被眾人公推上台致詞，講到之前在腦海閃過的阿江結婚照畫面時，在場所有賓客一陣驚呼，堅信果然「姻緣天註定」，這隻胖貓也是個大功臣，扯來扯去，就把兩邊的姻緣線給扯在一起。

【內容簡介】

人眼見靈異，心眼得啟示，18段跨越陰陽的真實人生、超越生死的生命習題。看過的人都說，非常推薦不敢看鬼故事和恐怖小說的人一讀！在生魂與死靈的不同世界裡，有悲憫、有驚奇、有無奈，有溫情……在人、鬼、神的互動中，看見了人生的道理！

親身見證的幽界奇遇，體察醒悟的人生百態，

體驗人所不能感受的衝擊，靈視人所看不見的存在！

那些你看不見的靈與魂——可能是已經去世的家人、是神靈下降的凡人；或是來報恩的前世親友；或是有所求的四方陰靈……

→每次選舉開票前四十五天，那個乞丐般的怪老頭就會出現，脖子上掛著預測選情結果的看板，而且百分之百命中！

→他豁出命才從公車下保住了孩子，卻被「預言」他傷好之日，就是孩子命歸之時……

→為愛守身的正直帥大叔，竟不受控性騷擾女性、約砲已逝好友的妻子，而他日漸憔悴的臉上竟浮現另一張血肉模糊的臉……

→意外被懷念的麵店盛情招待，原來老闆的母親，正是他那日在殯儀館帶她找到「自己的告別式會場」的老太太。

→荒落的古宅、上不去的二樓、摘頭放在腿上梳髮的美少女，為什麼拿著萊卡相機的老爺爺要慫恿他來這個鬼地方？

→遲了半小時，打掃阿姨才幫他媽媽把午餐便當送到，但是……他明明是從他媽媽手中接過那個便當的啊！

→絕色美女空服員親切殷勤，旅客竟都視而不見，視力實在有夠鈍……且慢，為什麼玻璃窗上沒有反射出她的身影？

「我沒有騙人，我是真的看見了！」

他只是個在大學裡教書的老師，也是電視新聞幕後製作團隊成員，同時也是配音員、戲劇編劇、漫畫家，但他還有個特殊能力——從小就能看見無形的靈與魂，而且不僅能與無形交流互動，甚至能預知未來！

與生俱來的靈異體質，讓他的成長之路一路跌跌撞撞，甚至年少時曾有日日身陷極度恐懼的陰暗幽谷歲月，但因緣際會，也獲得了「另一世界」協助的感恩事蹟，因而造就出與一般人全然不同的人生際遇。這從小到大不離高潮迭起、驚險萬分的氛圍，如實地呈現在每一篇故事中。

這是一本描述發生在人世間，人與鬼靈互動的生命故事！每一篇故事皆是真實的，來自生活周遭，無論是溫情充滿、曲折離奇，或是光怪陸離、恐怖驚人，都是要引導你進入無邊無際的靈異世界，去看看真實的種種百樣人生，感受不同的生命滋味。

明冥的界線中，遇到的是詭異離奇事件，也是一段段真實人生的轉折；感受到的是驚懼的奇幻靈異，也是一場場撼動生命的真情！

【作者簡介】

張其錚

輔仁大學大眾傳播系畢業，銘傳大學傳播管理研究所畢業。

身為資深電視節目製作者、新聞編輯，資歷接近三十年，也於大學兼任教職屆滿二十年；之前曾在航空旅遊業服務四年，獨自走遍全球，加上自幼以來獨特通靈本能，所以與一般人眼界所見、角度及感觸大不相同。

雖然歷經人間各種酸甜苦辣，與觀點不被眾人理解、或屢遭嘲諷誤解的痛楚，還有三度自鬼門關驚險返回的紀錄，卻打造出作者多彩繽紛的人生旅程，意外豐富了心靈世界，找到另類領悟。

個性融合水瓶座創意、魔羯座嚴謹、獅子座開朗與天秤座的正義，自嘲是個「多元神經病」瘋子。除電視節目製作、新聞編輯本業及教學專長外，也是戲劇編劇、配音員、企劃師、業餘漫畫家，觸角廣泛而多元。

離耳順之年漸近的現下，自覺應放慢腳步，透過業餘通靈人身分，專注讓更多陽間人們認識理解與神界、靈界、冥界之間關聯；不敢自詡是橋樑或代言人，只盼在多變亂世下，藉由眾多經歷個案引導，開拓讀友的不同視野，消除原有神秘恐怖的錯誤刻板印象，正面看待與應對，並祈求天下平靜無災、和樂安康。