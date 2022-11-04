人氣網紅沈霏霏（沈玟）不僅有水汪汪大眼睛和傲人H罩杯，也是一名療癒系作家，而出身命理世家也讓她被網友封為「最兇通靈女神」；沈霏霏最近曬出把口罩當內衣的辣照，在耍性感背後卻有暖心真相，網友看了口水直流外也讚她心地善良。

沈霏霏在黑男頻道當助理主持人，精緻外貌和魔鬼身材讓她打開知名度，每每PO文都引起討論；4日晚上沈霏霏在IG上傳2張清涼照，她把用完的口罩回收起來，手巧地把它製成內衣，畫面中她上半身一絲不掛，只用兩個串起來的口罩包住她的H奶。

除了照片讓人口水直流外，沈霏霏突然這樣做是有原因的，她提到自己將近期收益都拿去做公益，直言「口袋空空買不起內衣，就用口罩來當內衣」，最後更俏皮地問，「你們喜歡我的內衣嗎？」。

許多網友被沈霏霏性感之下，還有一顆溫暖善良的心很感動，紛紛留言讚賞，「喜歡妳的人和心」、「這個太殺了」、「只要妳開心穿什麼都是美」、「哇，回收再利用，霏霏真是環保代言人」、「不說還不知道是口罩呢」、「太善良了吧」。